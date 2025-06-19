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Общество 19 июня 2025 15:57

Педиатры и преподаватели: какие студенты-целевики нужны работодателям Татарстана

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Работодатели Татарстана сформировали свои предложения на предстоящий учебный год о заключении целевых договоров с абитуриентами и студентами. Сформировано 1950 предложений более чем на 3,8 тыс. договоров о целевом обучении.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Подписание договора о целевом обучении - хороший инструмент для молодежи. Договор заключается между абитуриентом или студентом и заказчиком. 16 июня закончилась кампания абитуриентов 2025-2026 года, работодатели сформировали свои предложения на предстоящий учебный год о заключении целевых договоров. Сформировано 1950 предложений более чем на 3,8 тыс. договоров о целевом обучении», - отметила она.

Наибольшее количество предложений работодатели сформировали по таким направлениям, как лечебное дело, педиатрия, преподавание в начальных классах, дошкольное и педагогическое образование.

«В АПК - это ветеринария и агроинженерия, в реальном секторе - электроэнергетика, электротехника, технологические машины и оборудование, химические технологии, в IT - информационные системы и технологии, информационная безопасность, прикладная информатика», - сказала Тазетдинова.

По ее словам, главная задача целевого приема заключается в том, чтобы выйти на «бесшовное» трудоустройство выпускников после завершения обучения.

#студенты #минтруд рт #целевое обучение #приемная кампания
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