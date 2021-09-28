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Ру Тат
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28 сентября 2021  17:17
Эвелина Киселёва

Педиатр рассказала, какие привычки детей ведут к проблемам с сердцем и сосудами

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Образ жизни и питание имеют большое значение для здорового сердца и сосудов ребенка. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМУ, детский кардиолог Дина Сабирова.

«В первую очередь это избыточное потребление газированных напитков, избыточное потребление жирного мяса», – отметила спикер.

Дина Сабирова отметила, что питание должно быть рациональным: фрукты, овощи, нежирное мясо, птица, рыба и полиненасыщенные жирные кислоты.

Кофе и чай тоже нужно детям употреблять с осторожностью.

«Полноценный сон, физическая активность, сейчас дети ведут малоактивный образ жизни, они очень мало общаются со сверстниками, нет у них игр: футбол, хоккей. Сейчас дети предпочитают виртуальное общение, это приводит к ожирению. А это один из факторов высокого артериального давления, повышения уровня глюкозы», – отметила врач.

#кардиология #сосуды #педиатр #сердце
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