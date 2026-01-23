Педиатр рассказала, как защитить детей в аномальные морозы

В сильные морозы родителям следует особенно внимательно относиться к здоровью детей. О том, как правильно одевать ребенка и можно ли гулять в холодную погоду, рассказала заведующий санаторным отделением «Ники Детства» Мадинат Сепиханова в интервью «Радио 1».

По словам врача, главное правило защиты от переохлаждения – многослойная одежда. Первый слой должен отводить влагу от тела, второй – сохранять тепло, а третий – защищать от ветра и снега.

Специалист предупредила, что тесная одежда и обувь могут навредить ребенку, так как ухудшают кровообращение и повышают риск обморожения. В морозную погоду также важно ограничивать время прогулок.

Детям в возрасте двух–трех лет рекомендуется находиться на улице не более 30–40 минут. Если ребенок начинает мерзнуть, прогулку лучше сократить до 10–15 минут. Детям старше семи лет можно гулять до полутора часов при активном движении, но это время желательно разделить на два выхода. Для младенцев до трех месяцев при температуре ниже −20 градусов от прогулок стоит отказаться.

Кроме того, врач советует за 20–30 минут до выхода на улицу наносить на открытые участки кожи защитный крем. Важно следить, чтобы у ребенка были закрыты шея, уши и руки, а одежда оставалась сухой.

«Если столбик термометра опускается ниже -25, то безопаснее всего отказаться от долгих прогулок или свести их к необходимому минимуму», – отметила Сепиханова.