Педиатр о здоровом детском питании: «Нужно начать с грудного вскармливания»

Здоровье ребенка, включая нормальный уровень холестерина, связано с правильным питанием, в том числе — с грудным вскармливанием. Об этом рассказала заведующая кафедрой госпитальной педиатрии КГМУ, заслуженный врач РТ, главный внештатный детский специалист-кардиолог Приволжского федерального округа и Республики Татарстан Динара Садыкова в программе «Интервью без галстука».

«Нужно начать с грудного вскармливания. Исследования доказывают, что грудное молоко — это залог здоровья ребенка. На сегодняшний день нет ни одного продукта, который смог бы стать полным аналогом грудного молока. Очень много надо работать с молодежью, с молодыми мамами», — заметила специалист, отвечая на соответствующий вопрос руководителя телеканала «Татарстан 24» Андрея Кузьмина.

При этом Садыкова констатировала, что сейчас матери часто отказываются от грудного вскармливания. «Они считают, что легче размешать смесь и дать ребенку», — пояснила она.

По словам врача, по стране от 30 до 70% детей находятся на грудном вскармливании. При этом в Татарстане «благодаря работе педиатров и неонатологов 50–70% детей находятся на грудном».

Отдельно медик остановилась на том, что здоровым детям диеты не рекомендованы, прием это подтверждают и сведения Всемирной организации здравоохранения.

«Следует возвращаться к традициям семейных ужинов и домашних завтраков. Мне не нравится ситуация, когда ребенок ест, сидя за компьютером, совершенно не замечая, что он ест, в каких количествах. Это прямой путь к ожирению», — заключила Динара Садыкова.