Общество 5 мая 2026 09:26

Педагогов в России будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России организуют обучение педагогов вопросам профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних. Это следует из документа Правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Подготовку будут проходить заместители руководителей образовательных организаций, курирующие вопросы безопасности, а также педагоги-психологи и социальные педагоги. Обучение организуют региональные органы власти в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами.

Исполнители программы должны будут ежегодно отчитываться о проделанной работе в Министерство просвещения РФ.

#Школа #минпросвещения рф #педагоги
