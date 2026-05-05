Педагогов в России будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних

В России организуют обучение педагогов вопросам профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних. Это следует из документа Правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Подготовку будут проходить заместители руководителей образовательных организаций, курирующие вопросы безопасности, а также педагоги-психологи и социальные педагоги. Обучение организуют региональные органы власти в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами.

Исполнители программы должны будут ежегодно отчитываться о проделанной работе в Министерство просвещения РФ.