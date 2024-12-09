Педагогические отряды Татарстана признаны лучшими в Приволжье

Фото: Студотряды Татарстана

С 6 по 8 декабря в центре «Камский Артек» прошел финал Окружного конкурса профессионального мастерства студенческих педагогических отрядов Приволжского федерального округа. Состязания проходили в два этапа и объединили 183 представителей Российских студенческих отрядов из Татарстана, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Нижегородской, Самарской и Пензенской областей, сообщают организаторы мероприятия.

Студенческие педагогические отряды каждый год обеспечивают качественный досуг и оздоровление для детей в детских лагерях (в первую очередь — в своих регионах), а также трудятся в детских центрах федерального значения. Они призваны формировать основной кадровый потенциал страны в сфере детского отдыха и оздоровления.

Фото: Студотряды Татарстана

«На сегодняшний день педагогические отряды — одно из наиболее востребованных направлений среди молодежи. Каждый год в летней оздоровительной кампании участвует порядка 60 тыс. студентов из 74 субъектов России, которые обеспечивают отдых более 1,6 млн детей и подростков. В педагогических отрядах нашей республики летний трудовой семестр отработали 1905 человек — это вожатые, педагоги-организаторы, руководители кружков и другие сотрудники детских оздоровительных лагерей Татарстана и Краснодарского края», — заметил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член наблюдательного совета Российских студенческих отрядов от ПФО Василий Ислаев.

Конкурс профессионального мастерства студенческих педагогических отрядов предоставляет студентам возможность продемонстрировать свои навыки в организации и проведении отдыха для детей. Всего на конкурс поступило 35 заявок в двух номинациях. Конкурсные испытания представили собой творческие, образовательные и развлекательные программы, направленные на развитие детей и подростков.

Фото: Студотряды Татарстана

Лучшим студенческим педагогическим отрядом Приволжского федерального округа» стал казанский отряд «Эверест», второе место в этой номинации занял отряд «Комета» из Университета управления «ТИСБИ». Победа в другой номинации, «Лучшие напарники», также досталась татарстанцам — Екатерине Шаповаловой и Аделине Даутовой из СПО «Эверест».

«Три года работы в детских лагерях в составе педагогических отрядов — это невероятный всплеск энергии и вдохновения каждую новую смену! Взаимодействие с детьми — это мощнейший стимул для саморазвития. Я даже попробовала поработать в школе, хотя моя профессия, хотя и позволяет преподавать, далека от сферы образования. Но это был ценнейший опыт! А победа в конкурсе среди педагогических отрядов ПФО… Это просто невероятное чувство! Мы так много работали, вкладывали в это душу и сейчас очень счастливы, что наши старания принесли такой замечательный результат. Это победа не только наша личная, но и победа всех педагогических отрядов Татарстана. И, конечно, останавливаться на этом точно не планируем», — сказала Екатерина.

Фото: Студотряды Татарстана

Для девушки это уже не первый успешный результат в текущем году. В сентябре она привезла в республику несколько первых мест с IV Международного фестиваля вожатских команд во Владивостоке. В следующем году Екатерина очень хочет вновь привести отряд к званию лучшего среди студотрядов страны.

Окружной конкурс реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), что, по мнению его организаторов, подчеркивает важность и значимость студенческих инициатив в сфере образования и воспитания подрастающего поколения. Студенческие отряды на протяжении 65 лет прививают любовь к труду и дают возможность молодёжи самореализовываться, что соответствует целям национального проекта «Образование».

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.