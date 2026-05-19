Педагоги Татарстана оценили образовательный кластер СИБУРа

Методисты со всего Татарстана посетили центр инженерной экспертизы «СИБУРИНТЕХ-НК», чтобы оценить, насколько важно педагогам и промышленникам синхронизировать свои действия. Учебный центр стал одной из площадок секционного заседания «Естественнонаучные и инженерные практики в системе школьного образования: от замысла до результата» в рамках республиканского августовского совещания работников образования.

Всего секционное заседание объединило более 300 педагогов Татарстана: руководителей, методистов, учителей физики, химии, биологии. Пленарная часть мероприятия прошла в полилингвальной гимназии «Адымнар». Для педагогов провели мастер-классы, открытые уроки и тематические лекции. Выступавшие делились с представителями школ лучшими практиками. Директор Лицея Иннополис Арман Костанян, например, рассказал, как в лицее помогают детям определиться с будущей профессией.

«Начиная с 7-го класса ребята выбирают один из шести основных треков: математика, физика, информатика, информационная безопасность, ИИ и робототехника. С каждым годом трек вырисовывается всё четче: ребенок уже в 9-м классе знает, что будет инженером или конструктором. Мы работаем в партнерстве с крупными российскими компаниями, в том числе и СИБУРом. Не так давно у нас открылся первый профильный СИБУР-класс. Здесь нам интересно увидеть, как выстроена работа в других образовательных учреждениях, какие еще траектории можно предложить школьникам», – изложил организацию профориентирования в лицее Арман Костанян.

Участники заседания посетили «Кванториум», Нижнекамский политехнический колледж имени Е. Н. Королева и центр инженерных компетенций СИБУРа.

«СИБУРИНТЕХ-НК» – это место, где школьники впервые знакомятся с профессией, студенты учатся работать на реальном оборудовании, а сотрудники совершенствуют навыки для решения конкретных производственных задач. В общей сложности здесь насчитывается 95 учебных программ, 42 учебных класса и пять уличных полигонов, имеется современное оборудование. Штат корпоративных тренеров растет. На счету специалистов центра – более 17 тыс. человеко-часов только за 2025 год. Он представляет собой часть траектории «школа – ссуз – вуз – предприятие». Руководитель центра Владимир Чинакал познакомил гостей с возможностями площадки и перспективами совместной работы.

«Важно взаимодействие между всеми уровнями образовательного процесса: школы, высшие и средние учебные заведения. Нам как работодателю важно говорить с учебными заведениями на одном языке, нарабатывать практику, втягивать новых людей из регионов республики», – подчеркнул он.

Заместитель ректора НХТИ Елена Тумаева предложила участникам форума участвовать в программе «Физ-хим прорыв Закамья». Проект предполагает 40 образовательных выездов в школы близлежащих районов и поселков – с организацией транспорта, питания и мастер-классов по физике и химии.

«У нас очень большие предприятия, большая потребность в специалистах. И мы вместе с компанией СИБУР стремимся к тому, чтобы удержать молодёжь в Нижнекамске. Мы вместе создаем инновационную образовательную среду. Это и взаимодействие с учебным центром „СИБУРИНТЕХ-НК“, плюс мы пригласили к нам научный центр „СИБУР Полилаб“. Это прикладные исследования. Мы хотим, чтобы школьники из близлежащих районов приезжали к нам и видели эти возможности, чтобы у них проявился интерес, они нас запомнили и, возможно, приняли решение в пользу углубленного изучения физики и химии», – рассказала Елена Тумаева.

Для участников педконференции провели экскурсию по аудиториям учебного центра. Преподаватели и студенты Колледжа нефтехимии и нефтепереработки показали мастер-классы, сотрудники «СИБУРИНТЕХ-НК» рассказали об уникальном оборудовании, в том числе о тренажерах виртуальной реальности. В лаборатории химического анализа учащиеся школ-партнеров на практике продемонстрировали свои навыки.

«Приехал сюда специально, чтобы увидеть этот учебный центр. Я бы очень хотел, чтобы мои ученики учились в таких прекрасных условиях. Больше всего мне понравились аудитории для химического анализа», – заметил учитель химии и биологии Самиржан Шараев из сельской школы Дрожжановского района.

Методист отдела образования Спасского района РТ Владимир Егоров приехал из Болгара. Это сельскохозяйственный муниципалитет, поэтому основной акцент делается на агроклассы, медицинские и педагогические специальности.

«До этого мы сотрудничали преимущественно с казанскими вузами и ссузами. Но здесь ничуть не хуже, чем в Казани. Так что теперь будем обязательно рассказывать ребятам о Нижнекамске», – отметил Владимир Егоров.

«СИБУР очень много вкладывает в развитие образования – это и профильные классы в школах-партнерах, и инвестиции в Колледж нефтехиии и нефтепереработки имени Николая Лемаева, и Нижнекамский химико-технологический институт. Здесь можно и работать, и учиться, остаться в своем городе и получить качественное образование. Это простой и быстрый путь, чтобы определиться с профессией и попасть на работу в крупнейшую компанию России», – подытожила методист Управления образования Нижнекамского района РТ Лейсан Арсланова.

