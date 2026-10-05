Педагоги Татарстана могут выйти на пенсию через пять лет после выработки стажа

Для педагогов Татарстана действует особый порядок назначения страховой пенсии. Как пояснили в Отделении Социального фонда России по РТ, определяющим условием для них становится не возраст, а продолжительность профессиональной деятельности.

Чтобы получить право на досрочную пенсию, учителю необходимо не менее 25 лет работы на педагогических должностях в учреждениях для детей и 30 пенсионных коэффициентов. Однако между выработкой необходимого специального стажа и назначением выплаты предусмотрен пятилетний период. Так, педагог, выработавший требуемый стаж в 2026 году, сможет реализовать право на пенсию в 2031 году.

«Педагогам важно периодически проверять сведения, которые отражены на их индивидуальном лицевом счете. Это позволяет заранее увидеть продолжительность учтенного стажа и количество сформированных пенсионных коэффициентов и при необходимости уточнить информацию до момента оформления пенсии», – пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

В ведомстве подчеркнули, что в пятилетний период ожидания не обязательно продолжать работать педагогом или вообще трудиться. Где и кем работать в это время, влияет лишь на размер будущей пенсии, но не на само право на нее.

После выработки необходимых 25 лет педагогического стажа работник приобретает статус предпенсионера. Это дает ему право пользоваться гарантиями, предусмотренными для граждан данной категории.

При подсчете специального стажа значение имеют не только годы непосредственной работы с детьми. В определенных случаях в него засчитывается время, которое педагог посвятил профессиональному обучению или повышению квалификации. Для учета таких периодов необходимо, чтобы за работником сохранялись должность и средний заработок, а за время обучения уплачивались страховые взносы.