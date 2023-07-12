Педагоги Татарстана могут принять участие в конкурсе «Будущее Отечества в руках Учителя»

Педагоги и специалисты информационно-библиотечных центров Татарстана могут принять участие в конкурсе педагогических проектов «Будущее Отечества в руках Учителя». Конкурс проводит Президентская библиотека.

Конкурс стартовал 20 марта текущего года и проводится в три этапа:

отборочный этап — с 20 марта по 15 августа (регистрация участников, прием конкурсных проектов в электронном виде, отбор не более 10 лучших проектов по каждой номинации);

полуфинал — с 6 по 20 сентября (отбор трех финалистов по каждой номинации);

финал — с 25 сентября по 24 октября (прием видеозаписей апробации конкурсных проектов и определение победителей).

Документы для участия в отборочном этапе необходимо загружать через систему электронной регистрации на странице портала Президентской библиотеки — pedkonkurs.prlib.ru. Документы для участия в финале конкурса направляются по электронному адресу: pedkonkurs@prlib.ru.

Одним из главных условий участия в конкурсе является обязательное использование не менее двух источников из электронного фонда Президентской библиотеки, насчитывающего более миллиона единиц хранения.

Проекты будут оцениваться в семи номинациях: «Лучший урок русского языка», «Лучший урок литературы», «Лучший урок истории», «Лучший урок обществознания», «Лучший урок географии», «Лучший урок основ духовно-нравственной культуры народов России», «Лучшее воспитательное событие».

Участники конкурса могут представить не более одной работы в каждой из номинаций.

Победителей конкурса определят по общей сумме набранных баллов за все этапы. Награждение победителей в каждой из номинаций конкурса пройдет в Президентской библиотеке. Они получат дипломы и право на размещение разработки на портале Президентской библиотеки.

Целью конкурса является выявление успешных педагогических практик и раскрытие возможностей электронного фонда Президентской библиотеки как ресурсной базы для использования в образовательном и воспитательном процессе.

Президентская библиотека проводит конкурс в Год педагога и наставника, который соответствующим указом объявил Президент РФ Владимир Путин. Год педагога и наставника проводится с целью признания особого статуса представителей учительской профессии.