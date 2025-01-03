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Педагоги обучат казанцев основам русского жестового языка
6 января в Центре семьи «Казан» пройдет вводное занятие по изучению русского жестового языка. Освоить новые навыки всех желающих пригласила городская Дирекция парков и скверов.
Встречу проведут опытные преподаватели Эльвира Фасхутдинова и Ильмира Уразбаева. Также в мероприятии примет участие переводчик русского жестового языка.
Участников познакомят с культурой глухих и слабослышащих людей, а также с азами русского жестового языка. Начало встречи запланировано на 16.00, необходима предварительная регистрация по ссылке.
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