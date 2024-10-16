Педагоги колледжей попали в программу федеральных стажировок в Татарстане

Одна из ведущих отраслей экономики Татарстана как одного из ключевых промышленных регионов, а вместе с ним и всей страны – нефтехимия. Только в этом году проекты крупнейших нефтедобывающих корпораций привлекли в Республику более 800 млрд рублей. Чтобы отрасль активно развивалась, предприятиям нужен приток рабочих рук, профессионалов, обученных по самым современным программам.

Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров сегодня одна из важнейших государственных задач: для этого организации СПО оснащаются современным оборудованием, в колледжах формируются пространства для отработки практических навыков у студентов, приближенные к реальным условиям на ведущих производственных предприятиях страны и, конечно же, преподаватели и методисты повышают свои профессиональные навыки, изучают новое оборудование и актуализируют образовательные программы, разрабатывают методики преподавания с учетом всех происходящих нововведений в системе СПО.

Третий год подряд в стране реализуется федеральный проект «Профессионалитет», который включает в том числе повышение квалификации преподавателей колледжей СПО по программам, разработанным Институтом развития профессионального образования. Важная часть программ - стажировки на реальных производственных предприятиях ведущих отраслей экономики с целью формирования навыков работы на современном оборудовании с использованием новейших технологий.

Стажировки для педагогов — это не только новые знания для них самих, но и большие перспективы для студентов. Фото: пресс-служба Челябинского энергетического колледжа

На днях завершились первые стажировки, организованные Институтом развития профессионального образования на базе «Центра подготовки кадров - Татнефть» для педагогов и мастеров 12 колледжей из 6 регионов страны.

Центр владеет уникальной учебной базой: 29 учебных классов, 15 препараторских, 9 лабораторий, 9 мастерских, оборудованных наглядными пособиями, натуральными образцами оборудования и инструментов. В учебный процесс внедрены информационные технологии - компьютеризированные тренажеры-имитаторы бурения, капитального ремонта скважин и ручной дуговой сварки.

По словам директора Центра, программы стажировок построены так, чтобы преподаватель и в рабочий процесс погрузился, и новые навыки получил, и учебную программу смог составить для формирования практических навыков у студентов. «Сегодня благодаря участию в программе «Профессионалитет» мы проводим стажировки для преподавателей колледжей на площадке «Фабрика процессов» Центра. Наша программа помогает педагогам и мастерам расширять свои профессиональные навыки и компетенции, проходя обучение именно на рабочих местах, с современным оборудованием и технологиями. По учебным пособиям такому не обучишь, если ты хочешь, чтобы студент быстро освоил новую технологию, ты должен быть настоящим примером для него – а значит, должен сам получить опыт работы с этой технологией. Это позволяет сократить разрыв между производством и учебными заведениями. Верю, что мы и дальше будем продолжать эту совместную программу», — рассказал директор «Центра подготовки кадров - Татнефть» Евгений Титанов.

Впрочем, и сами преподаватели полны впечатлений от стажировки и с удовольствием ими делятся. «Во время стажировки мы посетили несколько производственных площадок предприятия. Площадки разные, каждая со своей спецификой, везде нас очень радушно встречали специалисты разных уровней, все показали, все разъяснили. Приходили начальники цехов, активно помогали, поддерживали, направляли. Все прошло замечательно. После таких стажировок становится понятно, чему обучать студентов и что от них хотят видеть работодатели уже непосредственно на предприятии», — поделилась впечатлениями Олеся Владимировна Козицына, преподаватель Челябинского энергетического колледжа им. С.М. Кирова.

Завершение первых стажировок на предприятиях для педагогов колледжей. Фото: пресс-служба Серпуховского колледжа

После стажировки все группы уже вернулись в свои колледжи и активно ведут занятия по актуализированным с учетом новых знаний и навыков программам. А значит, уже в самое ближайшее время страна получит новый выпуск блестяще подготовленных специалистов, которые сразу же найдут себя и будут востребованы на нефтяных предприятиях.

Больше практики — больше возможностей для студентов

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» только в этом году более 4300 преподавателей из колледжей страны отправились на стажировки на предприятия реального сектора экономики. Цель ФП «Профессионалитет» проста: сделать образование в колледжах максимально практическим и адаптированным под нужды современных предприятий.

После стажировок на реальном производстве преподаватели приходят в колледжи с багажом знаний и опыта не ниже мастеров производственного дела . Фото из архива ГАПОУ БНК

Стажировки для педагогов — это не только новые знания для них самих, но и большие перспективы для студентов. Преподаватель получает практический опыт, корректирует свою учебную программу, возвращается в колледже, где его уже ждут студенты. Самое главное, что «приносит» с собой педагог – реальные ожидания предприятия, понимание того, какими знаниями и какими навыками должен обладать выпускник колледжа. Дальше «дело техники» – усердная учеба и практика. Все это существенно повышает шансы выпускников на трудоустройство.

Когда преподаватель сам понимает, как устроен реальный производственный процесс на предприятии, он может передать свои знания и умения студентам на занятиях. «Мы учимся не только для себя, а чтобы передать эти новые знания студентам, которые смогут сразу применять их на практике», — говорит один из преподавателей Казанского нефтехимического колледжа имени В.П. Лушникова.