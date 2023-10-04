Педагоги из Татарстана стали первыми пассажирами поезда Москвы, посвященного учителям

Сегодня в Москве на Арбатско-Покровской линии метро запущен поезд «Учитель – главная профессия на земле», посвященный Году педагога и наставника. Одними из первых пассажиров стали представители педагогической династии из Татарстана Битколовых – Гайнановых – Закировых – Закиевых.

В запуске поезда приняли участие директор лицея №9 им. А. С. Пушкина Зеленодольска Алия Шагаева и ее дети – студент ИФМК КФУ, учитель математики лицея-интерната №2 Казани Айсаф Закиев и студентка ИФМК КФУ, воспитатель гимназии-интерната №4 Казани Миляуша Закиева. В общем династия насчитывает 1233 года педагогического стажа.

Также в запуске приняли участие школьники из Татарстана и их родители, победители международных олимпиад, победители и лауреаты конкурса «Учитель года России».

Поезд будет курсировать шесть месяцев по Арбатской-Покровской (синей) ветке московского метро. Поезд состоит из пяти вагонов, каждый из которых посвящен основоположнику современной педагогики – Константину Ушинскому, Василию Сухомлинскому, Антону Макаренко, Льву Выготскому, Игорю Иванову.

На стенах поезда размещены цитаты Президента России Владимира Путина, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра просвещения России Сергея Кравцова, а также QR-коды, с помощью которых можно принять участие в акции «Спасибо учителю».

Президент России Владимир Путин объявил 2023 год в России Годом педагога и наставника. В речи, посвященной открытию Года педагога и наставка, Путин отметил: «Задача, смысл проведения Года педагога и наставника как раз и состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи, нашему будущему. Убежден, нужно больше рассказывать о том колоссальном вкладе, который внесли и вносят сегодня учителя, наставники в успех и достижения всей страны».

Добавим также, что по инициативе и поручению Президента страны в России реализуется национальный проект «Образование».