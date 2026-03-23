Педагоги из Татарстана смогут получать ежегодные выплаты на аренду жилья

Кабинет министров Татарстана утвердил порядок предоставления педагогическим работникам компенсации расходов на аренду жилья. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Согласно документу, учителя смогут получать выплаты из регионального бюджета на возмещение затрат на наем жилья – до 180 тыс. рублей в год. Компенсация будет предоставляться на конкурсной основе.

Рассчитывать на поддержку смогут педагоги, работающие по основному месту в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и занимающие должности, включенные в перечень приоритетных для региона. При этом у претендента и его семьи не должно быть собственного жилья в том муниципалитете, где он работает.

Ежегодно поддержку смогут получить не более 350 человек.