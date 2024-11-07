Педагоги из РТ могут поучаствовать в конкурсах профмастерства

Агентство поддержки государственных инициатив и федеральная инновационная площадка «Единыйурок.рф» проводят комплекс конкурсов профессионального мастерства под эгидой проекта «Педагогическая лига».

Поучаствовать в конкурсе могут учителя и преподаватели английского языка, информатики, химии, физики, географии, биологии, физической культуры, математики, русского языка и литературы, истории, обществознания, искусства, основ безопасности и защиты Родины и других дисциплин.

Также организованы специальные конкурсы по отдельным аспектам педагогической и психологической деятельности и управлению в образовании. В частности, конкурсы для классных руководителей и кураторов, руководителей и их заместителей образовательных организаций, психологов и социальных педагогов, дефектологов, логопедов и других специалистов.

Конкурсы проходят на безвозмездной основе для всех желающих. Прошедшим их будут выданы электронные дипломы, подтверждающие участие в мероприятии.

С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на официальном сайте федеральной инновационной площадки Минобрнауки РФ «Единыйурок.рф».