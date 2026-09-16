Педагоги из Нефтеюганска выиграли гранты губернатора Югры на два проекта

Два проекта педагогов Детской школы искусств из Нефтеюганска стали победителями конкурса на гранты губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Авторами инициатив стали Елена Истомина и Алина Григорьева, сообщает «ugra-news.ru».

Проект Елены Истоминой «Кисть Единства» направлен на укрепление межнациональных отношений. В рамках занятий взрослые и дети будут знакомиться с искусством народов России, создавать собственные работы в этнических стилях и представлять их на итоговой выставке «Палитра единства».

Второй проект – «Искусство БезОпасности: Раскраска подвигов» Алины Григорьевой. Он продолжит конкурс граффити «Героям спасения посвящается», который ранее проводился при поддержке гранта губернатора Югры. В нем участвовали более 250 детей.

По словам авторов проекта, конкурс показал интерес молодежи к теме пожарной безопасности и профессии спасателя. При этом из-за ограниченной площади стены на территории 6-го пожарно-спасательного отряда удалось разместить только восемь эскизов победителей. Григорьева решила использовать лучшие работы повторно – в формате патриотической раскраски.

На конкурс грантов губернатора Югры на развитие гражданского общества поступило 227 заявок. Поддержку получили 98 проектов. Эти данные приводит официальный ресурс грантовой поддержки Югры.

По словам главы Нефтеюганска, реализация двух проектов должна расширить культурные возможности города и вовлечь молодежь в его общественную жизнь.