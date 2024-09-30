Педагоги из Казани оказались среди лидеров двух всероссийских конкурсов

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Педагоги из Казани оказались в числе лучших на всероссийских конкурсах «Директор года» и «Учитель года». Их итоги подвели в Калуге и Саратове, сообщается в телеграм-канале Управления образования столицы РТ.

Так, среди 30 руководителей образовательных учреждений, признанных лучшими в России, оказалась директор гимназии №179 Эльвира Наумова, а учитель физики школы №108 Радик Хабиров получил спецприз заключительного этапа второго всероссийского конкурса.

Как уточнили в пресс-службе управления, Хабиров пройдет стажировку в крупнейшем гуманитарном кластере страны — гимназии имени Е.М.Примакова.