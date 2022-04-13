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Технологии
13 апреля 2022  00:36
Надежда Мещерякова

Педагоги и учащиеся Татарстана могут получить бесплатный доступ к онлайн-курсам

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Школьники, студенты и преподаватели Татарстана могут бесплатно получить доступ к онлайн-платформе «Цифровой образовательный контент». Об этом сообщило Министерство цифрового развития РТ.

На данный момент ресурс уже пользуется популярностью в России: более 1,5 млн учащихся, а также 220 тыс преподавателей прошли регистрацию. Благодаря сервису школьники и студенты могут получить доступ к расширенному списку ресурсов с образовательным контентом, а учителя – освоить главные компетенции цифровой среды.

С момента запуска проекта к сервису присоединились 20 тыс образовательных организаций из 85 регионов страны, заявлено 1,3 тыс курсов, а также 40 тыс педагогов прошли оценку компетенций.

Планируется обеспечить бесплатный доступ всем образовательным организациям общего и среднего профессионального образования к 2024 году.

 

#онлайн-курсы #цифровая культура
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