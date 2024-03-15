Педагоги и студенты Поволжского университета проголосовали на выборах Президента РФ

Руководство, сотрудники, преподаватели и студенты Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма активно принимают участие в выборах Президента Российской Федерации.

«Отдать свой голос – значит быть ответственным за свою судьбу, судьбу своего народа и своей страны. Наше будущее в наших руках», – отметил председатель Студенческого совета вуза Ленар Галиев.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Фото: пресс-служба Поволжского госуниверситета физкультуры и спорта