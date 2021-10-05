Педагоги и руководители школ Казани смогут получить гранты на обучение в РФ и за рубежом

фото©: Рамиль Гали/ИА «Татар-информ»

В Казани начнется разработка грантовой программы для педагогов и руководства школ. Благодаря ей лучшие из них смогут пройти стажировку в университетах России и за рубежом. Об этом говорилось на встрече мэра столицы РТ Ильсура Метшина с молодыми педагогами.

С инициативой выступил директор международной школы Казани Нияз Гафиятуллин. Он напомнил, что в Татарстане уже реализуется подобная программа — «Алгарыш», но на всю республику выделяется лишь пять-шесть мест, что гораздо меньше числа талантливых преподавателей.

Кроме того, не обойдут вниманием и молодых педагогов. 100 самых активных из них смогут получить сертификаты на 15 тыс. рублей, которые можно направить на прохождение международных курсов Coursera. Эта площадка сейчас является одной из крупнейших — на ней зарегистрировано 87 млн учеников, а занятия ведут преподаватели ведущих вузов мира.

Также в Казани планируется проведение регулярных курсов от ведущих специалистов в сфере образования. Занятия будут проходить как онлайн, так и офлайн. Предложение о запуске такой программы озвучил заместитель директора по воспитательной работе лицея №121, учитель истории и географии Максим Николаев. Предполагается, что курсы по образцу Made in Kazan затронут молодых преподавателей и учителей со стажем.

В заключение мэр предложил внести изменения в условия социальной ипотеки для педагогов, работающих в Казани, в частности вместо прописки указывать стаж работы в городе.

«Мы обсудим новые условия с Управлением жилищной политики, нашими коллегами из жилищного фонда республики и я буду готов на уровне Президента Татарстана выйти с этой инициативой», — отметил Ильсур Метшин.