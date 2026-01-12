Педагогам Татарстана закупят планшеты на 560 млн рублей

На закупку планшетных компьютеров для работы педагогов с электронными журналами и образовательным контентом из федерального бюджета и бюджета Татарстана в 2026, 2027 и 2028 годах предусмотрены средства в размере 80 336,4 тыс. рублей, 274 138,7 тыс. рублей и 208 972,1 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Федеральный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» призван внедрить платформенную модель взаимодействия граждан, бизнеса и государства.

В рамках проекта к 2030 году планируется создать отраслевые платформы «Моя школа», «Университеты», «Наука», «Безопасная среда» и «Умный город». Все школы и колледжи получат современную ИТ-инфраструктуру и доступ к Wi-Fi, 634 тыс. учителей будут обеспечены отечественными планшетами.

Проект направлен на цифровизацию образовательного процесса и улучшение качества взаимодействия между школами, университетами, научными организациями и государственными структурами.