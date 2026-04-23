Педагогам Татарстана за кружки по искусственному интеллекту будут платить 258 тыс. рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кабмин РТ утвердил решение о выплатах педагогам, которые ведут кружки по искусственному интеллекту. В 2026 году учителям муниципальных и государственных школ, а также преподавателям государственных колледжей и техникумов, участвующим в обучении школьников и студентов основам ИИ, установят единовременную выплату в размере 258 624 рублей. Проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Выплата предназначена для педагогов, которые ведут кружки по искусственному интеллекту и работают в образовательных организациях Татарстана. Средства будут выделяться из республиканского бюджета и выплачиваться один раз победителям конкурсного отбора.

Всего предусмотрено 239 выплат для школьных учителей и 100 – для преподавателей колледжей и техникумов.

Отбор пройдет на конкурсной основе. Его будут проводить Министерство образования и науки РТ и специально созданная комиссия, в которую войдут представители ведомства, профсоюза работников образования, а также специалисты из других органов и IT-сферы.

Подать заявку смогут учителя и преподаватели, которые:

работают в образовательных учреждениях Татарстана по основному месту работы или совместительству;

ведут нагрузку не менее 18 часов в неделю (или не менее 9 часов при совместительстве);

имеют профильное высшее или среднее профессиональное образование;

не имеют задолженностей по налогам;

не находятся в санкционных, террористических или экстремистских списках;

не признаны иностранными агентами;

не получают аналогичную поддержку из бюджета Татарстана по другим программам.

Участникам нужно будет подать заявку и пакет документов, включая паспорт, диплом, сведения о трудовой деятельности, подтверждение опыта, справки о налогах и, при наличии, индивидуальный проект кружка по искусственному интеллекту.

Документы можно подать лично, по почте или в электронном виде. Все заявки регистрируются в течение одного рабочего дня. После проверки допуска к конкурсу кандидаты направляются на рассмотрение комиссии.

Отбор включает два этапа: собеседование и оценку индивидуального проекта по кружку искусственного интеллекта.

По итогам формируется рейтинг участников. Победителями становятся 239 учителей школ и 100 преподавателей колледжей и техникумов, набравшие наибольшее количество баллов.

При равных результатах учитываются баллы за собеседование, а при окончательном равенстве решение принимает комиссия.