«Педагог всегда прав»: как Метшин вспоминал с учителями счастливое пионерское прошлое

В Казанской Ратуше. За круглым столом собрались учителя и директора школ, воспитатели и заведующие детскими садами

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В 90-е годы молодые педагоги были вынуждены уходить в Макдоналдс»

Гранты победителям трех городских конкурсов среди педагогов на общую сумму 6 млн рублей вручил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин в Казанской Ратуше. За круглым столом собрались учителя и директора школ, воспитатели и заведующие детскими садами.

«Сложнее, чем работа в сельском хозяйстве, только у представителей двух профессий. Это лечение людей, потому что ты переживаешь сердцем за своих пациентов, и ваша профессия – быть учителем», – сказал Ильсур Метшин.

Он напомнил, что решением Президента России Владимира Путина 2023 год в стране объявлен Годом педагога и наставника.

«Профессия учителя имеет высочайшую значимость в нашем обществе. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех педагогов с Днем учителя», – сказал Метшин.

Мэр Казани вспомнил свои школьные годы и рассказал, как в его классе только за шесть лет сменилось 11 классных руководителей. Он заметил, что городская система образования переживала разные периоды. Так, в непростые 90-е годы «выдающиеся молодые, эпатажные педагоги были вынуждены уходить в Макдоналдс, потому что там больше платили».

Он сказал, что с любовью и уважением вспоминает педагога, который перешел из школы на более высокооплачиваемую работу. Позже эта учительница призналась, что когда проходила мимо школы и видела в окнах детей, «у нее щемило сердце». Потом она все же вернулась на работу в учебное заведение, да и финансирование со временем наладилось.

«Быть педагогом – это призвание, не каждый сможет посвятить себя чужим детям. Выпускников каждого класса вы провожаете сердцем, переживаете, смотрите, как складывается судьба», – обратил внимание мэр.

Ильсур Метшин: «Нынешние школы, а я очень люблю в них бывать, – это просто дворцы знаний» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не школы, а дворцы знаний»

Метшин заметил, что наряду с другими крупными городами – Москвой и Санкт-Петербургом – Казань в лидерах среди городов по количеству построенных школ.

«За последние десять лет мы ввели 14 новых школ и построили восемь зданий для существующих. К примеру, в 18-й гимназии в Приволжском районе пристрой школы больше, чем сама школа», – сказал он.

Кроме того, город уделяет серьезное внимание оснащению учреждений образования – начиная от интерактивных досок, компьютерных классов, спортзалов и лабораторий и заканчивая занавесками.

«Нынешние школы, а я очень люблю в них бывать, – это просто дворцы знаний. В них есть бассейны, актовые залы на 650-700 мест. Это настоящие дворцы культуры со всем необходимым сценическим оборудованием», – подчеркнул Метшин.

В современных учебных заведениях обустроены просторные спортзалы, оборудованы кабинеты физики, химии, астрономии, иностранных языков, работают библиотеки. Но, несмотря на такие шикарные условия, современным педагогам стало сложнее работать.

«Не все любят, когда мы возвращаемся в счастливое пионерское прошлое, но раньше учитель был всегда прав. А сейчас родители не всегда справедливы из-за пелены любви к своим детям. Не все родители видят, насколько сложно вести класс по 35-40 детей», – заметил Метшин.

Он считает, что непререкаемый авторитет учителя должен быть догмой, педагог всегда и во всем прав. Также градоначальник отметил хорошие последствия демографического бума в Казани. В новом учебном году за школьные парты сели 174 тыс. учеников.

«Когда я начинал работать в 2005 году, было 110 тыс. учеников и 11 тыс. первоклассников. А сегодня Казань – один из лидеров по рождаемости в ПФО, мы – растущий город», – подчеркнул Ильсур Метшин.

По данным начальника Управления образования Казани Ирека Ризванова, в казанских школах трудятся 8,5 тыс. педагогов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Работа в школе – лучшее решение»

По данным начальника Управления образования Казани Ирека Ризванова, в казанских школах трудятся 8,5 тыс. педагогов, а в целом система образования города насчитывает более 32 тыс. человек. Ежегодно педагогическое сообщество пополняется молодыми специалистами, и руководство города оказывает им поддержку.

Сегодня Ильсур Метшин вручил денежные сертификаты победителям и призерам муниципальных грантовых конкурсов «Новый педагогический класс Казани», «Лучшая инклюзивная образовательная организация» и «Обучение молодых педагогов».

По итогам конкурса «Обучение молодых педагогов», который прошел во второй раз, учитель математики гимназии №7 Юлия Скрипачева в числе ста призеров получила 15 тыс. рублей на дальнейшее повышение квалификации. Педагог работает в казанской школе четвертый год.

«Когда я училась в университете, сначала не планировала быть учителем. Но когда меня попросили работать в родной школе, где я училась, согласилась, и это было мое лучшее решение», – сообщила Скрипачева на встрече с Метшиным.

Юлия Скрипачева в числе ста призеров получила 15 тыс. рублей на дальнейшее повышение квалификации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В копилке молодого специалиста уже есть несколько наград на престижных профессиональных конкурсах. В дальнейшем, когда стаж работы достигнет пяти лет, она намерена бороться за звание «Учителя года России».

Педагог рассказала «Татар-информу», как находит подход к ученикам. «Дети видят во мне не только строгого учителя, но и человека, к которому могут обратиться, даже рассказать свои секреты. Я излучаю большую любовь по отношению к детям, и они это чувствуют, приходят ко мне за советом», – сказала она.

Грантовые конкурсы «Новый педагогический класс Казани» и «Лучшая инклюзивная образовательная организация» в этом году прошли впервые. Гран-при первого составил 1 млн рублей, три победителя получили по 400 тыс. рублей. Второй конкурс представлен в двух номинациях: «Лучшая инклюзивная школа» и «Лучший инклюзивный детский сад».

Жанетта Соркина: «У нас 24 ребенка с расстройствами аутистического спектра учатся в обычных классах с обычными детьми, но для них также создаются специальные условия» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Школа старается развивать творческие способности детей»

Директор средней школы №65 Жанетта Соркина, чье учебное заведение получило Гран-при в размере 600 тыс. рублей, рассказала, что с 2017 года школа является площадкой по развитию инклюзивного образования для детей с расстройствами аутистического спектра. Кроме того, здесь учатся ребята с задержкой психического развития.

«У нас 24 ребенка с расстройствами аутистического спектра учатся в обычных классах с обычными детьми, но для них также создаются специальные условия. Есть помещения для индивидуальных занятий, игровые и сенсорные комнаты. Также мы получили прекрасное оборудование для работы педагогов-психологов и логопедов – “умное зеркало”, интерактивную песочницу. Это помогает детям в снятии психологического поведения», – сказала она.

Школа старается развивать творческие способности детей, чтобы ребята чувствовали себя успешными. Грант учебное заведение направит на укрепление материально-технической базы и повышение квалификации педагогов.

Валентина Варламова: «Очень приятно, что Казань поддерживает молодых специалистов. Меня буквально переполняют эмоции» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Стоит отметить, что за последние пять лет в столицу Татарстана из других городов и регионов переехали 1305 учителей. В их числе учитель начальных классов лицея №146 Валентина Варламова из Якутии. В прошлом году на всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» она познакомилась с директором лицея №146, заинтересовалась Казанью и переехала в наш город.

«Я переехала в Казань вместе со своей собакой охотничьей породы по кличке Джони. Здесь снимаю квартиру неподалеку от школы, живу два месяца, преподаю в первом классе», – рассказала педагог.

Сейчас Валентина активно ведет социальные сети, где рассказывает о работе казанских учителей. После сегодняшней встречи и личной беседы с Ильсуром Метшиным она выложит очередной пост в социальных сетях.

«Очень приятно, что Казань поддерживает молодых специалистов. Меня буквально переполняют эмоции. Переезд на работу в другой город оказался полезным. Я готова творить, выходить из зоны комфорта, развиваться», – заметила Варламова.

Свой грант в размере 15 тыс. рублей она потратит на обучение по направлению «маркетинг».

В своем Послании к Федеральному Собранию в 2023 году Владимир Путин отметил важность профессии учителя.

«Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны, и важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя – об уважении и любви к родителям», – заметил он.

По приказу Президента России в стране реализуется национальный проект «Образование». В рамках проекта «Учитель будущего» во всех регионах открываются центры повышения профессионального мастерства педагогических работников. Дополнительное обучение позволяет улучшить качество преподавания. Кроме того, это отличная возможность обмениваться опытом внутри сообщества. Сегодня в стране создано 140 таких учреждений.