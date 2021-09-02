Психологи в прямом эфире расскажут, как помочь ребенку справиться с тревогой в школе

3 сентября в 16.00 на сайте Правительства РТ состоится прямой эфир на тему «Как помочь ребенку справиться с тревогой и беспокойством в начале учебного года», «Аутоагрессивное поведение, что это такое и как это предупредить?».

В прямом эфире выступят:

- доцент кафедры педагогики, психологии и андрагогики ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», главный внештатный эксперт-психолог в системе образования РТ Ирина Лушпаева;

- медицинский психолог кабинета социально-психологической помощи круглосуточной медицинской службы «Сердеш 129» ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. Академика В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан» Людмила Невоструева;

- педагог-психолог, специалист-суицидолог Государственного автономного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Зарина Нафиева.

Модератор беседы — заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Телефон «горячей линии» (843) 294-96-10.