Педагог рассказал, что новые учебники истории нацелены на развитие патриотизма

Новые единые учебники по истории призваны формировать у школьников патриотическое мировоззрение и отказаться от европоцентричной трактовки прошлого. Об этом заявил доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной и зарубежной истории и методики обучения Мордовского государственного педагогического университета им. М. Е. Евсевьева Тимофей Надькин. Его слова приводит «Радио 1».

Надькин отметил, что появление обновленной линейки учебников можно расценивать как ответ на общественный запрос, ведь современная школа нуждается в формировании у будущих учителей не только профессиональных, но и гражданских качеств. Он подчеркнул, что каждый педагог должен быть патриотом своей страны, а единый учебник становится для него важным подспорьем в работе. Надькин добавил, что авторы новых изданий внесли существенный вклад как в разделы по всеобщей истории, так и по истории России. Особое значение, по его словам, имеет отход от прежней традиции соотносить национальное прошлое исключительно с европейскими или англосаксонскими шаблонами.

Он также сообщил, что будущие преподаватели уже изучают новый учебный материал: в вузах проводятся мастер-классы и реализуются программы, ориентированные на внедрение единой линии преподавания. Важным новшеством, по словам эксперта, является включение в учебники ссылок на музеи, фильмы, литературные произведения и архивные материалы. Это, по его мнению, способствует вовлечению школьников в исторический процесс за пределами стандартного урока и формирует более глубокое понимание материала.

Педагог подчеркнул, что такой формат обучения вызывает у учеников живой интерес, особенно когда они находят среди архивных записей информацию о своих родственниках.

«И война, и подвиг советского народа становится ближе к каждому человеку, каждому ученику. Когда он видит, что его прадед защищал Родину, погиб или пришёл с войны с наградами, проявляется дух патриотизма в конкретном человеке, в конкретном ученике», – добавил Тимофей Надькин.

С 1 сентября 2023 года учебники уже используются в 10-11-х классах, а с 1 сентября 2025 года начнут применяться и в 5–9-х классах.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».