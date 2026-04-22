news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 22 апреля 2026 17:31

Педагог-психолог: Чтобы не упустить подростка необходимо найти и развивать его интерес

Читайте нас в
Телеграм

Чтобы не упустить подростка родителям необходимо найти и развивать его интерес. Об этом на пресс–конференции «Татар-информа» рассказала ведущий эксперт ФГБУ «Росдетцентр», педагог-психолог, преподаватель кафедры педагогической психологии Института психологии и образования ФГАОУ ВО КФУ, Ольга Галанина.

«Важно уже на очень раннем уровне работать с молодёжью, которая собирается создать семьи. Нужно искать баланс между жёстким контролем и внутренней ответственностью подростка. Чрезмерная критика со стороны взрослых порождает у детей запрет на эмоции, и, вместо того чтобы обсуждать страх и неопределенность, молодые люди замыкаются. Первая задача – обозначить интерес. А какой интерес у подростка? Обычный – это признание, самоутверждение и доверие», – сказала она.

По словам эксперта, условно, ребенку могут не нравятся пирожные и конфеты. Но если предложить ему выбор из двух вещей, он его сделает.

«Ребёнок всё равно что-то одно выберет. Он выберет и начнет пробовать механизмы взаимодействия. Когда он пробует, у него возникает интерес. И важно не упустить этот шанс интереса. Закрепить и выстроить доверительные отношения. Сейчас мы говорим про наставничество – это очень конструктивный механизм взаимодействия с ребёнком. Наставничество значит быть рядом, поддерживать ребёнка, чтобы он обратился к тебе за помощью и советом в трудной ситуации», – добавила Ольга Галанина.

Напомним, сегодня в «Татар-информе» прошла пресс-конференция о мерах профилактики вовлечения подростков и молодежи в диверсионно-террористическую деятельность. Эксперты обсудили как уберечь подростков от пагубного влияния в мессенджерах и чем им это грозит.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Владимир Путин наградил орденами трех татарстанцев

Пятый саммит Россия – АСЕАН пройдет в Казани с 17 по 19 июня

