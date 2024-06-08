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Педагог приюта «Шатлык» помогает подросткам выбрать будущую профессию
Педагог социального приюта для детей и подростков «Шатлык» Пестречинского района Татарстана Татьяна Самойлова работает в учреждении уже 20 лет, с момента его открытия.
По информации пресс-службы Минтруда РТ, в учреждении реализуется эффективная профориентационная программа «Путь к выбору профессии». При этом используются современные технологии: профориентационная диагностика и экскурсии, встречи, мастер-классы, интегрированные занятия. Грамотно выстроенная профориентационная работа уберегает многих подростков от необдуманных шагов. Обучившись по этой программе, выпускники социального приюта уверенно и осознанно выбирают будущую профессию.
Дети определяются с учебными предметами, которые нужны для поступления в образовательные учреждения, и целенаправленно готовятся к ним. Так, за три последних года 15 из 30 воспитанников в возрасте от 14 лет определились с будущей профессией и выбрали учебные заведения.
Социальное учреждение заключило соглашение с Казанской ветеринарной академией имени Баумана. Ежегодно Татьяна Александровна вместе с воспитанниками приезжает в вуз на экскурсии. Благодаря таким поездкам дети получают информацию о разных факультетах и узнают о требованиях при поступлении.
Кроме того, Татьяна Самойлова наладила сотрудничество с различными социальными, культурными и религиозными организациями. К примеру, ее воспитанники побывали в Никольском храме в Пестрецах, а также в Государственном музее изобразительных искусств РТ и в центре керамики. Самойлова поддерживает связь со многими выпускниками.
«Мне очень радостно, когда наши выпускники, получив профессию и создав семью, не забывают о нас, приходят к нам и делятся своими успехами, что подтверждает положительные результаты нашей многогранной работы», — подчеркивает она.
Восьмого июня — День социального работника. Это профессиональный праздник людей, оказывающих социально-реабилитационные услуги людям, нуждающимся в посторонней помощи. В этот день «Татар-информ» публикует серию историй про соцработников Татарстана.
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