Педагог Нефедова о послании Госсовету: РТ важны инициативы в сфере науки и образования

Дальнейшее развитие науки и образования — важные инициативы, которые затронул сегодня в послании Государственному Совету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов. Отрадно, что они будут реализованы в 2024 году, который объявлен в республике Годом научно-технологического развития. Об этом «Татар-информу» сообщила директор филиала Российского общества «Знание» в РТ, кандидат педагогических наук Мария Нефедова.

«Традиционно в своем послании Раис Татарстана заострил внимание на развитии сферы науки и образования. Инициативы важные и своевременные. Отрадно, что нашу республику впереди ждет Год научно-технологического развития. Это один из ключевых факторов прогресса, ведь благодаря развитию науки и технологий можно не только улучшить качество жизни, но и обеспечить устойчивое развитие нашей страны», — считает она.

Собеседница агентства отметила, что в дальнейшем региону необходимо продолжать инвестировать в научные исследования, развитие инноваций и образования.

«Ключевое звено в развитии образования и воспитании будущего поколения — учителя, воспитатели, наставники. На них лежит ответственность перед молодым поколением, ведь специалисты формируют не только знания и навыки, но и ценности», — добавила Нефедова.

На оглашение послания Раиса Татарстана Госсовету республики пригласили учителей и наставников, которые посвятили свою жизнь любимой профессии, со стажем работы 40 и более лет. Это были учителя Рамзия Шарапова и Тамара Валишина, воспитатель Лидия Шулаева и детский тренер Хамза Юнусов, который, рискуя своей жизнью, спас из пожара двух человек.

«Благодаря педагогам мы обретаем знания, которые помогают нам стать сильнее. Наши учителя делятся своими знаниями не только в рамках урока. Наше подрастающее поколение получает стимул для своего развития и самореализации. Важно уважать и ценить тех, кто посвящает свою жизнь образованию и развитию молодых людей», — подчеркнула Нефедова.

В своем послании Рустам Минниханов также отметил, что в скором времени в Казани появится особое общественное пространство — сквер Учителя.

«Символично, что в Казани появится сквер Учителя. В республике есть все условия для развития науки и получения новых знаний», — заключила Мария Нефедова.