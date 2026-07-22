Педагог назвала правильный способ познакомить ребенка с нейросетями

Главная опасность искусственного интеллекта для детей связана не с самой технологией, а с тем, что ребенок может начать воспринимать нейросеть как источник готовых ответов. Об этом RT рассказала педагог, создатель «Умношколы» Екатерина Богомолова-Чепко.

По ее словам, развитие мозга происходит, когда ребенок самостоятельно анализирует информацию, сравнивает факты, делает выводы и ищет решения. Если эту работу полностью передать нейросети, ребенок получит готовый результат, но не приобретет опыт самостоятельного мышления.

Педагог считает, что детей важно учить не заменять свою интеллектуальную работу искусственным интеллектом, а использовать его как помощника.

Вместо просьб к нейросети решить задачу или написать готовое сочинение лучше обращаться к ней как к наставнику – просить объяснить материал, показать способ решения, подсказать направление или помочь разобраться в причинах, отметила специалист.

Такой подход позволяет ребенку сначала самостоятельно попытаться решить проблему, а ИИ использовать как инструмент, который помогает направить ход рассуждений.

Еще одним важным навыком в эпоху нейросетей Богомолова-Чепко назвала критическое мышление. Она подчеркнула, что ИИ может уверенно выдавать недостоверную информацию, поэтому детям необходимо учиться проверять полученные данные и понимать, что нейросеть не является источником абсолютной истины.

По словам педагога, полезно превращать искусственный интеллект в интеллектуального тренера. Например, вместо готовых ответов можно попросить нейросеть придумать логические задачи, провести викторину, найти ошибки в рассуждениях ребенка или предложить альтернативную точку зрения.

Такой формат помогает развивать у детей логику, речь, память и гибкость мышления, поскольку им приходится отстаивать свою позицию, искать аргументы и отвечать на вопросы, заключила специалист.