Педагог Лениногорского района представит Татарстан на конкурсе «Воспитатель года России»

Педагог детского сада № 10 Лениногорского района Виктория Цыганова представит Татарстан на заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России — 2021», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«С 4 по 8 октября в Сочи стартует заключительный этап всероссийского профессионального конкурса, — говорится в сообщении. — Торжественная церемония закрытия конкурса с объявлением победителя, награждением лауреатов и участников состоится 8 октября».

Конкурсанты пройдут три испытания — «Моя педагогическая находка», «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастерская педагога» и «Ток-шоу». По итогам состязаний определят 15 лауреатов — участников финала.

В финале конкурса лауреатам нужно будет представить доклад-презентацию «Мой лучший проект», а также принять участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».

Победителем станет воспитатель, набравший наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам заключительного этапа конкурса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Виктория Цыганова стала победителем конкурса «Воспитатель года 2021» в Татарстане.