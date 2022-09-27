Педагог казанского лицея Ильсур Зиганшин вошел в число 15 лучших учителей России

Педагог по истории и обществознанию казанского лицея-интерната №2 Ильсур Зиганшин вошел в число 15 лучших учителей России. Лауреаты конкурса «Учитель года России – 2022» определились сегодня по итогам первого тура состязаний, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Первый тур финала всероссийского конкурса прошел с 22 по 27 сентября в Тюмени. Конкурсанты провели для школьников уроки по своим предметам и организовали внеурочные занятия.

«Теперь 28 и 29 сентября 15 лауреатам предстоит выполнить задания второго тура. Каждый из них проведет мастер-класс и продемонстрирует профессиональные техники, имеющие практическую эффективность. 30 сентября финалисты примут участие в пресс-конференции, где вопросы им зададут ученики, родители, представители СМИ», – отметили в министерстве.

После всех этих испытаний будут определены пять призеров, которые отправятся в Москву, где 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа конкурса. Имя учителя года России, нового обладателя «Большого хрустального пеликана», объявят 5 октября.

Министерством просвещения РФ создан специальный чат-бот, который поможет определить победителя всенародного голосования. Оно продлится до 29 сентября. Отдать свой голос можно только за одного претендента, выбрав визитную карточку учителя, регион и преподаваемый предмет.

В марте Ильсур Зиганшин победил в республиканском конкурсе профессионального мастерства и стал «Учителем года» в Татарстане. В лицее-интернате №2 он работает 12 лет и за это время подготовил более 120 призеров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и обществознанию.