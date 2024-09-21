Педагог Казани заняла второе место в конкурсе среди учителей родного языка России

Педагог родного татарского языка гимназии №19 Казани Лейля Гарифзянова заняла второе место во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы - 2024». Церемония награждения победителей прошла сегодня в Поволжском госуниверситете физкультуры, спорта и туризма.

«Эмоции только положительные. Я пока до конца не осознаю эту победу. Счастлива и горда тем, что представляла свою родную республику. И большая ответственность в том, что конкурс проходил на моей родной земле», - поделилась Гарифзянова впечатлениями от участия в конкурсе.

Она рассказала, что работает учителем уже девятый год и преподает татарский язык для учеников с первого по 11-й класс.

«Я провожу творческие уроки. Индивидуально подхожу к каждому ученику. Помогает мне заниматься преподавательской деятельностью и то, что я пишу стихи, играю в театре», - отметила педагог.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Награду за второе место Гарифзяновой вручили начальник Департамента национальной политики Управления Президента РФ по внутренней политике, председатель жюри конкурса Татьяна Вагина и депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

«В этом зале все - победители. Здесь нет побежденных. Думаю, что наши конкурсанты почувствовали, с какой добротой все члены жюри относились к ним, задавая вопросы и давая рекомендации», - заявила Вагина.

Гильмутдинов обратил внимание на то, что конкурсанты пришли на церемонию закрытия конкурса в национальных костюмах.

«Так здорово, что все вы в национальных одеждах. Это нужно внедрять. И на работу так ходить по-возможности, подчеркивая наше национальное многообразие, культуру, традиции. Это же важно», - заметил депутат.

В Казани с 16 по 21 сентября прошел заключительный этап всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В этом году в нем приняли участие учителя и воспитатели 79 регионов России.

Педагоги представляли 36 языков российских народов, как самых больших по численности носителей, так и тех, на которых разговаривают коренные малочисленные народы.

Конкурс учрежден Минпросвещения РФ в 2022 году.

Татарстан также представляла воспитатель детского сада №346 Казани Эльвира Султанова. Она вошла в пятерку лучших воспитателей России по обучению родным языкам.