Педагог Казани вошла в топ-5 лучших воспитателей России по обучению родным языкам

Педагог детского сада № 346 Казани Эльвира Султанова вошла в пятерку лучших воспитателей России по обучению родным языкам. А педагог татарского языка казанской гимназии № 19 Лейля Гарифзянова попала в топ-15 лучших учителей родного языка. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Церемония награждения победителя и призеров состоится 21 сентября в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма с участием министра просвещения России Сергея Кравцова», — сказано в сообщении.

В Казани с 16 по 21 сентября проходит заключительный этап всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В этом году в нем принимают участие учителя и воспитатели 79 регионов России.

Педагоги представляют 36 языков российских народов, как самых больших по численности носителей, так и тех, на которых разговаривают коренные малочисленные народы.

Конкурс учрежден Министерством просвещения РФ в 2022 году. Заключительный этап проходит в три тура — заочный и два очных. В заочном туре участники представили видеовизитки, в которых рассказали о себе, своих педагогических достижениях и профессиональных навыках.

В первом очном туре конкурсанты продемонстрировали жюри и учительскому сообществу профессиональные компетенции. Затем они провели урок родного языка или литературы для школьников, которые не владеют этим языком. Пятнадцать педагогов, набравших самое большое количество баллов, стали лауреатами конкурса и прошли во второй тур.

Во втором туре участники провели внеурочное мероприятие со школьниками. По результатам этого этапа жюри определило пять финалистов, которые примут участие 21 сентября в заключительном испытании — «Мастер-классе». Им необходимо будет продемонстрировать эффективность педагогической методики в обучении языку и литературе.