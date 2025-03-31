Педагог из Казани представит Татарстан на Всероссийском этапе конкурса «Мастер года»

Преподаватель казанского педагогического колледжа Эльмира Ульянова стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогов колледжей «Мастер года – 2025». Церемонии награждения прошла в столице РТ. Теперь она представит Татарстан на Всероссийском этапе конкурса, который пройдет в сентябре в Курске.

«Этот конкурс проходит ежегодно. Радует, что с каждым годом участие в нем принимают все больше преподавателей системы профессионального образования и мастеров производственного обучения, причем не только с большим стажем работы, но и молодые», – заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Он добавил, что в этом году на конкурс заявились 136 преподавателей и мастеров производственного обучения из 56 колледжей и техникумов республики. 135 участников прошли отборочный тур и приняли участие в региональном этапе. Они представили конкурсной комиссии публичное выступление в формате видеозаписи.

В финал вышли 15 педагогов. Во время конкурсных испытаний они проводили уроки, мастер-классы и решали кейсы.

«Не остались в стороне и работодатели, они, как и опытные эксперты, оценивали конкурсные задания. Студенты болели за вас всей душой. Вы все – победители. Вы для всех нас являетесь примером», – сказал конкурсантам глава Минобрнауки РТ.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Поблагодарил педагогов за участие в испытаниях и первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«Достигнув больших высот в своей профессии, очень непросто пойти на какой-то конкурс, где тебя будут оценивать, делать замечания. Вы сами все про себя знаете, но иногда полезно проходить такие процедуры. Все прошло очень профессионально, эксперты переживали за каждого участника», – отметил он.

Председатель Татарстанской организации общероссийского профсоюза образования Ирина Проценко добавила, что такой конкурс дает возможность педагогам проанализировать свою работу и обобщить опыт.

«Ваша победа уже в том, что вы преодолели страх и приняли участие в этом конкурсе. И сегодня вы занимаете почетное место на этом празднике», – подчеркнула она.

Конкурс прошел с 7 февраля по 31 марта. Он направлен на выявление и поощрение талантливых и инициативных мастеров колледжей и техникумов, на распространение передового педагогического опыта системы среднего профобразования.

Второе место на региональном этапе занял преподаватель Лениногорского нефтяного техникума Алексей Гурьянов. На третьем – педагог Набережночелнинского технологического техникума Анастасия Ротанова.

В номинации «Эффективные практики организации практической деятельности студентов» победил преподаватель казанского политехнического колледжа Александр Баронов, а в номинации «Творческий подход в презентации профессиональной деятельности» – преподаватель колледжа Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма Лариса Минина.