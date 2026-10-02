Педагог из Казани Елена Бербина стала «Воспитателем года России – 2026»

Фото: личная страница Елены Бербиной в соцсети «ВКонтакте» vk.ru/berbina

Педагог казанского детского сада № 78 Елена Бербина стала абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года России – 2026», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Елена Бербина покорила жюри и коллег не только высочайшим профессионализмом, но и уникальной авторской методикой», – отметили в министерстве.

Кроме того, педагог русского языка и литературы казанского лицея №121 Илья Тарасов стал призером конкурса «Учитель года России – 2026».

Награждение победителей профессиональных конкурсов в сфере образования состоялось 1 октября в Государственном Кремлевском дворце.