Педагог из Казани Елена Бербина стала «Воспитателем года России – 2026»
Педагог казанского детского сада № 78 Елена Бербина стала абсолютным победителем конкурса «Воспитатель года России – 2026», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
«Елена Бербина покорила жюри и коллег не только высочайшим профессионализмом, но и уникальной авторской методикой», – отметили в министерстве.
Кроме того, педагог русского языка и литературы казанского лицея №121 Илья Тарасов стал призером конкурса «Учитель года России – 2026».
Награждение победителей профессиональных конкурсов в сфере образования состоялось 1 октября в Государственном Кремлевском дворце.