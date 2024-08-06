Педагог из Татарстана стала полуфиналисткой телешоу «Классная тема!»

Педагог из Елабуги Альбина Марданшина стала одной из 35 полуфиналисток 3 сезона телешоу «Классная тема!».

Как сообщили организаторы проекта, Марданшина окончила вуз по специальности «Учитель математики и физики». Девушка участвовала в конкурсе «Учитель года» в 2023 году. Она вошла в пятерку лучших учителей Татарстана и стала лауреатом конкурса по региону в номинации «Педагогический дебют».

Про шоу она узнала от завуча школы, в которой работает. Уже в августе Альбина Марданшина поедет на съемки программы в Москве.

«У каждого участника будет своя визитка. В сентябре — народное голосование, по результатам которого пройдут в финал лишь семь человек. Надеюсь на поддержку своего города и республики», — говорит участница телешоу.

Всего на участие в проекте поступило 6,5 тыс. заявок от педагогов. Победитель получит приз - авторскую программу на федеральном канале.

Конкурс проводит Минпросвещения России совместно с телеканалом «Россия 1» при поддержке компании VK.