Педагог из Татарстана стал призером всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023»

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

Преподаватель математики Лицея Иннополис Арман Костанян стал призером всероссийского конкурса «Учитель года — 2023». Финалисты были объявлены сегодня в Москве, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Костанян работает учителем всего шесть лет, но уже добился успехов. В частности, его ученики несколько раз становились призерами международных и всероссийских олимпиад.

Свои наработки педагог представил жюри конкурса. На мастер-классе он продемонстрировал важность эксперимента в математике, а также показал, как поэзия связана с геометрией.

В марте Костанян победил в республиканском конкурсе «Учитель года Татарстана — 2023». Это дало ему возможность представлять республику в финале всероссийского конкурса профессионального мастерства.

С Днем учителя сегодня поздравил педагогов Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что их труд, терпение, забота и поддержка помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надежной опорой в жизни.

«С участием самих учителей обновляются учебники и образовательные программы. Мы продолжим активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания, а это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей», — заявил в своем поздравлении глава государства.