Педагог из Татарстана борется за выход в финал всероссийского телешоу «Классная тема!»

Учитель математики из елабужской школы №8 Альбина Марданшина вышла в полуфинал всероссийского телешоу «Классная тема!». Для прохождения в финал ей необходимо войти в число семи победителей народного голосования, которое проходит до 29 сентября в официальном сообществе проекта «Классная тема!» в социальной сети «ВКонтакте».

Семь финалистов, определенных голосованием, представят уроки по своим предметам на гранд-шоу «Классная тема!». В случае победы Альбина выступит в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия 1», где проведет увлекательный урок для зрителей в зале, телезрителей и известных гостей: ученых, космонавтов, музыкантов, артистов театра и кино.

«Классная тема!» – проект живой, яркий и интересный. Каждый урок здесь становится настоящим открытием для зрителей разных возрастов. Хочу поблагодарить всех участников, поздравить полуфиналистов и пожелать успехов на пути к победе», – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Голосование проходит в семи номинациях, соответствующих школьным предметам: русский язык и литература, математика, физика, химия, география, биология, история. В каждой номинации представлены по пять претендентов. Голос можно отдать только за одного педагога по каждому предмету. Победитель шоу получит главный приз – авторское образовательное шоу на федеральном канале.

Голосование проводят Минпросвещения России, телеканал «Россия» при информационной поддержке VK. Стратегическим партнером проекта является АНО «Диалог Регионы».