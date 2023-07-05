Педагог из Москвы по сценическому фехтованию проведёт мастер-классы для юных казанцев

В Казань приехал руководитель Центра сценических практик из Москвы Владимир Аносов. В ближайшие дни хореограф-постановщик даст мастер-классы для воспитанников Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», фехтовальных секций и школьных театров.

В 2023 году арт-резиденция уже ставила совместно с Аносовым классическую комедию плаща и шпаги «Изобретательная влюбленная» испанского драматурга Лопе де Вега.

«Тогда результатом нашей работы я был доволен. Будет интересно узнать, сохранили ли ребята свое мастерство. По сути, зрители видят настоящие бои внутри театра. Именно это придает остроты и живости действию», — уверен педагог.