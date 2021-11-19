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Ру Тат
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Наука и образование
19 ноября 2021  04:33

Педагог из Красноярска победил в прошедшем в Казани конкурсе «Сердце отдаю детям»

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Определен абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям 2021», который прошел в Казани. Им стал педагог дополнительного образования из Красноярска, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Абсолютным победителем конкурса и обладателем специального приза “Признание профессионального сообщества” стал педагог дополнительного образования Центра творческого развития и гуманитарного образования Красноярска Кирилл Пахмутов», – отметили в министерстве. 

В финале конкурса, который проходил в течение четырех дней, приняли участие 85 педагогов из 42 регионов России. 

Финальный этап состоял из двух туров. По итогам первого тура были определены девять лауреатов конкурса – победители в каждой номинации. Во втором туре победители номинаций приняли участие в итоговых испытаниях – «Педагогическое многоборье» и «Педагогическая риторика».

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» прошел уже в 17-й раз. Он является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей.

Конкурс позволяет участникам представить свой профессиональный опыт на всероссийском уровне, приобрести новые знания и умения, способствует отбору и продвижению новых педагогических практик, а также повышению престижа профессии.

#конкурс сердце отдаю детям
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