Педагог из Казани вошла в топ-15 лучших воспитателей России

Педагог детского сада №10 Казани Юлия Токмакова вошла в число 15 лауреатов Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2023». Она продолжит борьбу за победу во втором очном туре, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Во втором туре конкурсантов ждет испытание “Мастерская педагога”. Пять участников, набравших наибольшее количество баллов, станут призерами конкурса и продемонстрируют свои профессиональные навыки в третьем туре на испытании “Педагогические дебаты”», – отметили в министерстве.

Всероссийский конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. С 2016 года состязание проходит на родине победителя прошлого года.

В этом году в финале принимают участие представители всех 89 регионов России. Имя победителя будет названо 27 сентября.

На заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин подчеркнул: «Успешное будущее человека зависит от качественного образования и разностороннего развития. Такие возможности нужно обеспечить повсеместно, в любом регионе нашей страны».