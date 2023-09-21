Педагог из Казани вошла в пятерку лучших учителей родного языка и литературы

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

Воспитатель дошкольной группы школы №41 Казани Айсылу Лотфуллина вышла в финал Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы 2023», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«По итогам конкурсных испытаний она вошла в пятерку лучших конкурсантов. Онлайн-голосование продлится до 22 сентября», — говорится в сообщении.

Заключительный этап конкурса завершится 23 сентября. В этом году в нем участвуют 72 учителя и 32 воспитателя. Участники представляют самопрезентацию, проводят мастер-классы и уроки с воспитанниками.

Татарстанцы могут поддержать воспитателя Айсылу Лотфуллину, проголосовав за нее по ссылке.