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Педагог из Казани вошла в пятерку лучших учителей родного языка и литературы
Воспитатель дошкольной группы школы №41 Казани Айсылу Лотфуллина вышла в финал Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы 2023», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
«По итогам конкурсных испытаний она вошла в пятерку лучших конкурсантов. Онлайн-голосование продлится до 22 сентября», — говорится в сообщении.
Заключительный этап конкурса завершится 23 сентября. В этом году в нем участвуют 72 учителя и 32 воспитателя. Участники представляют самопрезентацию, проводят мастер-классы и уроки с воспитанниками.
Татарстанцы могут поддержать воспитателя Айсылу Лотфуллину, проголосовав за нее по ссылке.
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