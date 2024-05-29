Педагог из Казани вошла в десятку лучших учителей обществознания России

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Учитель школы №91 Ново-Савиновского района Казани Татьяна Бурганова вошла в число победителей Всероссийского конкурса профмастерства среди преподавателей обществознания. По его итогам специалист вошла в топ-10 лидеров, сообщили в телеграм-канале Управления образования столицы РТ.

«Оказаться в этой десятке — очень почетно. По сути, это 10 лучших учителей обществознания РФ. И что среди них есть наш учитель из Казани — и это я, мне до сих пор не верится», — призналась победительница.

Первоначально отбор проводился среди более чем 2 тыс. участников. 270 из них прошли в следующий этап.

Затем победителей этапа определяли по результатам тестирования и открытых уроков в образовательных организациях, в которых работают конкурсанты.

В финал прошли 35 человек. После этого они приняли участие в решении групповых заданий, по результатам которых и была определена лучшая десятка.