Педагог из Казани вошла в число лучших учителей родных языков России

Педагог по татарскому языку казанского лицея №116 Зиля Габдинова вошла в число финалистов Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы», который проходит в Пятигорске. Всего определены 17 конкурсантов, они продолжат борьбу во втором (очном) туре.

«Заключительный этап конкурса стартовал 11 сентября, и сегодня были подведены итоги первых конкурсных испытаний "Методическая мастерская" и "Урок"», - сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Первый, заочный, этап конкурса состоялся в августе. По его результатам в очный тур из 89 участников были отобраны 68 конкурсантов из разных регионов России.

Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы», организованный Минпросвещения РФ, проводится впервые.