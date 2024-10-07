Педагог из Казани отмечена благодарственным письмом Президента России

Учитель географии, биологии и химии казанской гимназии №52, посол всероссийского Форума классных руководителей от Татарстана Эльнара Гусейнова награждена благодарственным письмом Президента России Владимира Путина. Об этом сообщают организаторы форума.

Преподаватель получила награду на площадке форума, который проходил в Москве. В качестве посла Эльнара Гусейнова участвует в развитии регионального сообщества ФКР, а также проводит встречи, конкурсы и другие мероприятия.

В 2025 году конкурс пройдет в открытом формате. Планируется, что он состоится в октябре.

В этом году участие в мероприятии приняла 1 тысяча классных руководителей и кураторов групп СПО из 89 регионов. Среди них было 15 педагогов из Казани, Набережных Челнов, Тетюшского, Кукморского, Нижнекамского, Елабужского и Сабинского районов.

«Классные руководители со всей страны получили возможность пообщаться между собой, обсудить достижения и вопросы педагогики, обменяться опытом в рамках большой и дружной семьи ФКР», — заявила Эльнара Гусейнова.

Всероссийский Форум классных руководителей проводится Министерством просвещения РФ по поручению Президента России. Стратегический партнер Форума классных руководителей — АНО «Диалог Регионы».