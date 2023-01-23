«Печи, топоры и стельки из шуб»: какой гуманитарный груз отправится в Лисичанск из РТ

Сегодня из Казани готовится к отправке колонна с гуманитарной помощью – это одиннадцать многотоннажных грузовиков из районов Татарстана, один - из Казани и еще две «ГАЗели» заполнили вещами первой необходимости, собранными силами жителей Дрожжановского района и Казани.

Отправка груза подготовлена Республиканским общественным движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» совместно с местным отделением политической партии «Единая Россия», администрациями районов Казани и Татарстана. Гуманитарная помощь предназначена для мобилизованных татарстанцев, а также жителям Лисичанска.

Благотворители собрали самое необходимое в зимний период: в основном это теплые вещи, спальные мешки, палатки, топоры, лопаты инструменты и продукты питания.

«На данный момент мы собираем разную гуманитарную помощь. Это продуктовые наборы, состоящие из нескоропортящихся продуктов, различные крупы, чай, кофе, консервы. Также медикаменты разного формата: антибиотики, противовирусные препараты и обязательно перевязочный материал, чтоб мы могли обеспечить безопасность наших военнослужащих», – рассказала координатор республиканского общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Анна Мубаракшина.

В Лисичанске сейчас непривычно морозно, поэтому и военнослужащим, и местным жителям особенно актуальны теплые вещи.

«Пожилые жители республики шьют из старых шуб стельки для военнослужащих. Также они делают маскировочные сети и халаты. Каждый житель республики присоединилась к одному большому делу», – поделилась Анна.

Гуманитарная помощь, которая завтра отправится в Лисичанск, оказалась первой и самой масштабной в этом году, отметил координатор республиканского общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин.

«Около 115 тонн гуманитарной помощи отправится жителям города Лисичанск - это традиционно продукты питания и также строительные материалы, которые нужны, чтобы восстанавливать город после обстрелов», – рассказал Сафин.

Помимо продуктов питания и теплых вещей, жителям Лисичанска и мобилизованным татарстанцам отправят топоры, лопаты и печи для обогрева.

«Ранее нам удавалось раз в две-три недели формировать колонны с помощью наших партнеров. Мы очень надеемся, что этот темп как минимум не снизится, хотелось конечно сделать так, чтобы он еще и увеличился. Потому что потребности становится больше, мобилизованные выполняют свои задачи, и мы обязаны им помогать насколько это возможно», – отметил Тимур Сафин.

Кроме этого, сейчас движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» открывает еще одно направление помощи военным госпиталям. Для этого собирают наборы личной гигиены и различные перекусы – все, чтобы военнослужащему во время лечения было комфортно находиться в условиях госпиталя. В ближайшее время планируется передача такой помощи, рассказал координатор движения.

«Очень актуальным сейчас для Лисичанска становится отправка строительных материалов, поэтому мы попросили откликнулся на нашу просьбу Кайбицкий и Камско-Устьинский районы. Они передали целую машину - это 400 мешков цемента весом 20 тонн», – рассказал Марат Самигуллин руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия».

Все, что отправляется из республики в Лисичанск, начиная от продуктов и заканчивая стройматериалами, очень и очень востребовано, отметил Марат Самигуллин.

«Вы знаете, что в Лисичанске на сегодняшний день проживает около 35 тысяч жителей. В городе очень серьезные проблемы с инфраструктурой, перебои с электроэнергией, водой, в большинстве домов нет тепла. Поэтому в этой отправке огромное количество печей для обогрева и приготовления еды», – добавил он.

В Лисичанске действуют девять распорядительных центров, в которых работают волонтеры. Они обратились с просьбой предоставить оргтехнику для ведения списков жителей и качественного распределения помощи. С этой колонной машин они получат все необходимое для своей работы, рассказал Самигуллин.

Гуманитарный груз планируется к отправке уже завтра. По пути следования к колонне из разных районов будут присоединяться машины. На месте груз встретят волонтеры, которые распределят все необходимые вещи по нуждающимся.

