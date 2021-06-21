Набиуллина: Печатание и раздача денег населению только увеличат инфляцию

Снижение темпов инфляции начнется осенью и достигнет цели Банка России — 4% годовых — во второй половине 2022 года, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что основной инструмент, с помощью которого ЦБ влияет на инфляцию, — ключевая ставка. Чем она выше, тем привлекательнее становятся депозиты, а кредиты — наборот, менее интересными. Таким образом и регулируется спрос. Вместе с тем на инфляцию можно влиять и создавая условия для роста предложения.

«Конкуренция очень важна для снижения инфляции. Над этим работает Правительство. А денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение — нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», — сказала Набиуллина.

По ее словам, цена — это баланс между спросом и предложением. Регулированием цен можно воспользоваться только в крайних, экстренных случаях, на очень короткое время, если нет других возможностей или время упущено.

«Но это очень опасно. Если слишком долго держать цены, будет и дефицит, и черный рынок. Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство», — отметила председатель Центробанка в интервью газете «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Татарстане продолжает ускоряться. В мае она составила 6,4% по сравнению с 5,8% в апреле 2021 года. По данным Отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России, на цены оказывают влияние восстановление спроса после пандемии коронавируса, растущие издержки производителей и рост цен на ряд товаров на мировых рынках.