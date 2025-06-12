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Культура 12 июня 2025 13:16

Печать времен Ивана III нашли в одном из городов России

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В Москве найдена печать времен Ивана III. Находку археологи обнаружили в Романовом переулке, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин в Telegram-канале.

Фото: © телеграм-канал Сергея Собянина

«В Романовом переулке археологи нашли печать времен Ивана III. Это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых», – рассказал он в посте.

Печать нашли в слое первой половины — середины XVI века. При этом на ней хорошо видно изображение святого Георгия Победоносца с одной стороны и «Печать князя Великого Ивана Васильевича» – с другой.

Собянин напомнил, что Иван III Великий вошел в историю России как создатель единого Русского государства. Его часто называют «собирателем земли русской». Царь в период своего правления принял единый свод законов, окончательно освободил страну от ордынского ига, построил нынешний Московский Кремль и Успенский кафедральный собор.

#Археологическая находка
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