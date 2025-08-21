Печать бюллетеней к выборам Раиса РТ будет вестись круглосуточно

Анас Аскаров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Печать бюллетеней для голосования на предстоящих выборах Раиса РТ, запущенная сегодня утром в Казани в издательстве «Идел-Пресс», будет вестись круглосуточно на протяжении четырех дней. Об этом журналистам сообщил сегодня генеральный директор «Идел-Пресс» Анас Аскаров.

«На бюллетени к выборам Раиса Республики Татарстан будет потрачено 18 тонн бумаги, 150 кг краски, в том числе специальной краски. После печати бюллетени будут направлены на сортировку, потом на резку и упаковку», – отметил он.

К выборам Раиса Татарстана будет изготовлено 2 923 100 бюллетеней, что соответствует численности избирателей в республике. Для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) предусмотрено 93 900 экземпляров. Бюллетени будут напечатаны на двух государственных языках – русском и татарском, фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке.

«Надеемся, что в кратчайшие сроки всю работу выполним», – сказал Аскаров.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).