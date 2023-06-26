«Печальная повседневность»: мэр Казани предложил усилить видеонаблюдение из-за вандализма

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике предложил усилить видеонаблюдение в общественных пространствах города. Так он прокомментировал информацию об актах вандализма на территории скверов и парков.

На проявление «паркового вандализма» в своем докладе обратил внимание заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

«К сожалению, в этом году он особенно заметно присутствует в общественных пространствах города. Порча и кража имущества происходят регулярно и становятся печальной повседневностью», — сообщил выступающий.

За последние недели выбиты двери и разрушено оборудование общественных туалетов, находящихся в парке «Салават Купере» и сквере «Ак чәчәкләр». Также на велопешеходном маршруте вдоль Кремлевской дамбы установили вращающиеся на 360 градусов скамейки, благодаря которым можно наслаждаться панорамными видами города. В первую же ночь на них появились граффити. А когда их удалось удалить, они были нанесены хулиганами повторно в тот же день.

«Все помнят также разбитые в апреле фонари на Фестивальном бульваре по ул. Декабристов», — посетовал Куляжев.

Он обратился к жителям Казани с призывом бережно относиться к паркам и скверам, ведь тогда общественные пространства смогут радовать еще долгие годы.

В свою очередь Ильсур Метшин заявил, что это порча государственного имущества, поскольку на благоустройства идут в том числе и налоговые платежи самих же казанцев. Количество камер он предложил увеличить там, где чаще всего происходят акты вандализма.

«К сожалению, УВД не помогают нам в этом вопросе, они считают — это не их уровень ответственности. Давайте увеличим количество видеокамер, обратимся к неравнодушным жителям, может, и УВД посчитают нужным позаниматься этим вопросом. Понятно, они заняты другими масштабными задачами, но это порча государственного имущества, на это уходят налоги налогоплательщиков. Постоянно мы боремся с последствиями. Для чего постовые существуют, для чего патрульная полиция ходит? Конечно, хотелось бы, чтобы таких случаев не было, но коль скоро они есть, и это не тысяча людей, я призываю проявить профессионализм и найти виновных», — заявил градоначальник.