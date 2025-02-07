Печь стала причиной гибели двоих мужчин на пожаре в Елабуге

Пожар произошел в частном гараже на улице Спортивной в Елабуге. На площади в один квадратный метр горели вещи.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на месте пожарные обнаружили тела двоих мужчин. Их личности устанавливаются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что ремонт и кладу печей можно доверять только профессионалам. Топящиеся печи нельзя оставлять без присмотра. Нельзя разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями. Перед топкой необходимо прибить металлический лист. Не стоит топить печь за три часа до сна, не сушить на ней вещи и дрова.